Bakan Koca'dan, 112 Koordinasyon Merkezi çalışanlarına yılbaşı ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Koca'dan, 112 Koordinasyon Merkezi çalışanlarına yılbaşı ziyareti - Son Dakika

Bakan Koca'dan, 112 Koordinasyon Merkezi çalışanlarına yılbaşı ziyareti

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek hastaneler arası koordinasyon sistemine ilişkin bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek hastaneler arası koordinasyon sistemine ilişkin bilgi aldı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimliğine bağlı merkezi ziyaret eden Koca, telsiz anonsuyla ambulansta çalışan sağlık personelinin ve ailelerinin yeni yılını kutladı.

Böyle bir gecede ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalarak vatandaşlara hizmet etme gayreti içinde olunduğunu bildiğini aktaran Koca, çalışanların sorunlarının farkında olduğuna değindi.

Bakan Koca, "Beni bir Sağlık Bakanı olmaktan öte bir meslektaşınız olarak görün. Sorunlarınızı, dertlerinizi çözme noktasında her zaman gayret içinde olacağımdan emin olabilirsiniz." dedi.

Bakan Koca'ya ziyaretinde Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut ve diğer yetkililer eşlik etti.

Bakan Koca'dan, 112 Koordinasyon Merkezi çalışanlarına yılbaşı ziyareti

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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