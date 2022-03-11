Bakan Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: "Hekimlik mesleğine manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum" - Son Dakika
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Bakan Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: "Hekimlik mesleğine manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum"

11.03.2022 16:51

Bakan Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: "Hekimlik mesleğine manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum" "Bilin ki, altın yere düşürüldüğünde onun değeri düşmez" -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık Bilimleri...

Bakan Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: "Hekimlik mesleğine manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum"

"Bilin ki, altın yere düşürüldüğünde onun değeri düşmez"

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

İSTANBUL - 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenen törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetin en büyük sorunlardan biri olduğunu kaydetti. Bakan Koca, "Hekimlik mesleğine manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum. İstiyorum ki, benim insanıma bakan bu pırıl pırıl gözler başka bir hedefe, başka bir yere çevrilmesin. Bunlar için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanarak sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. 15 Temmuz Salonu'nda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Cebeci, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile tıp fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri katıldı.

"Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının hatırası kalbimizde"

Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleriyle bir araya gelerek sağlık görevlilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Bakan Koca, "2 yıldır küresel bir salgın hastalık tecrübesi yaşıyoruz. Salgın, nerede yaşarsa yaşasın, her bir insanımızın iliklerine kadar hissettiği bir tehditti. Fakat bu tehdidi en çok hissedenler, bizler, ölümü göze alarak mücadele veren biz hekimler olduk. Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının hatırası kalbimizde. Onları saygıyla yad ediyorum. Kıymetli hekim adayları, bize gelen insanların dertli, derdinin dermanını bizde arayan insanlar olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Seçtiğiniz nadide meslek, size insanlığın ortaya koyduğu en yüksek değerlerin karakter heykeli olma ayrıcalığını sunmaktadır. Bu hakikat emek vermeye, ertesi gün aşılacak zorluklara bugün katlanmaya değer" diye konuştu.

"Bilin ki, altın yere düşürüldüğünde onun değeri düşmez"

Bakan Koca konuşmasının devamında, "Yarını öngörebildiğine inanan, gündüzünü ve gecesini yarınlarınıza adayan bir ağabeyiniz olarak şunu söylemek istiyorum. Tıp eğitimi tercihindeki en küçük şüphe bile beni derinden üzmektedir. Bilin ki, altın yere düşürüldüğünde onun değeri düşmez. Elmas tozlandığında ışıltısından kaybetmez. ve yine, bilin ki, altın ve elmas kıymet ve kabiliyetinde olanlar, bu kıymet ve kabiliyette olmayanlarla değişilmez. Unutmayın ki, zaman zaman büyüklerimizle de yaşadığımız gibi, karar olan söz bir sitem olan sözün üstündedir. Devletimizin sizler için en iyisini yapmaya çalıştığını ve bunun yakın olduğunu bilin" dedi.

"Salgınla mücadele ciddiyetinde ele aldığımız sorunlardan biri de şiddet"

Sağlıkta şiddetin en büyük sorunlardan biri olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Bu mesleğin ve sağlık sisteminin, salgının ağır döneminde ele alınması mümkün olmayan, şimdi ise salgınla mücadele ciddiyetinde ele aldığımız sorunları var. Şiddet bunlardan biri. Dün, değerli Adalet Bakanımız ve yüksek yargı mensuplarının katılımı ile bir sempozyum gerçekleştirdik. Orada, hakkımızın hukukumuzun korunması konusunda ısrarlı, kesin bir talebim oldu. İtiraf edeyim ki, camiamın mutsuzluğu ve derin kaygısı, yaptığım konuşmayı teamüllerin dışına çıkardı. Adalet Bakanımızın ve yüksek yargının sizleri anladığını bilin" dedi.

"Hekimlerin ücretleri, mesleklerine uygun ve adil olmalı"

Malpraktis davalarının suiistimalinin de gündemde olduğunu aktaran Koca, "Gelişmeleri özetleyen cümle Adalet Bakanımıza aittir: 'Hekimler de tıpkı hakimler gibi korunacak.' Bunun bir devrim olduğunu söylüyorum ve bu iddiama karşı çıkacak kimse olamayacağını ilave ediyorum. Bir konu daha var. Hekimlerin ücretlerinin mesleklerine uygun ve adil olması. Bu konuda aranızda sorunu bugünkü gibi yaşayan olmayacağını düşünüyorum. Abi ve ablalarınıza kıyasla sorunsuz bir meslek hayatınıza başlayacaksınız" diye konuştu.

"Hekimlik mesleğine manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum"

Bakan Koca, üç şeyi çok önemsediğini belirterek, "Hekimlik mesleğinin saygınlığının hekimlerin elinden, inanç kaybıyla, zarar görmemesini çok önemsiyorum. Hekimlik mesleğine manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum. İstiyorum ki, benim insanıma bakan bu pırıl pırıl gözler başka bir hedefe, başka bir yere çevrilmesin. Bunlar için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. 14 Mart Tıp Bayramınızı yürekten kutluyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Üniversite Rektörü Cevdet Erdöl, Bakan Koca'ya günün anısına besmele ve nazar ayetini içeren tablo ve çiçek takdim etti.

Bakan Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Hekimlik mesleğine manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum
Bakan Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Hekimlik mesleğine manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum
Bakan Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Hekimlik mesleğine manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum

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Samsun Tabip Odası 'sağlık çalışanlarına şiddete' dikkati çekmek için klip hazırladı Samsun Tabip Odası 'sağlık çalışanlarına şiddete' dikkati çekmek için klip hazırladı BAKAN KOCA'DAN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI ALTIN YERE DÜŞSE DE DEĞERİNİ KAYBETMEZ, BU DEĞERDE OLANLAR OLMAYANLARLA DEĞİŞİLMEZ BAKAN KOCA'DAN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI ALTIN YERE DÜŞSE DE DEĞERİNİ KAYBETMEZ, BU DEĞERDE OLANLAR OLMAYANLARLA DEĞİŞİLMEZ

Fahrettin Koca, Tıp Bayramı, İstanbul, 14 Mart, Genel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: 'Hekimlik mesleğine manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum' - Son Dakika


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