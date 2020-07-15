Bakan Koca'dan 15 Temmuz paylaşımı - Son Dakika

Bakan Koca'dan 15 Temmuz paylaşımı

Bakan Koca'dan 15 Temmuz paylaşımı Bakan Koca: "15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz darbe gecesine ait bir görüntü paylaşarak," 15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede...

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Bakan Koca: "15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz darbe gecesine ait bir görüntü paylaşarak," 15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi" dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe gecesine ait bir görüntü paylaştı. Koca, "15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz" paylaşımında bulundu.

Fahrettin Koca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 04:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan 15 Temmuz paylaşımı - Son Dakika
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