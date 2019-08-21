Bakan Koca'dan "21 vakıf üniversitesine sağlık turizmi yetki belgesi" iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir gazetede "Sağlık Bakanı Koca'dan kendi üniversitesine yetki" başlığıyla yayınlanan haberin asılsız olduğunu açıkladı.



Yaptığı yazılı açıklamada bayram öncesi bir gazetede "Sağlık Bakanı Koca'dan kendi üniversitesine yetki" başlığıyla verilen haberde kendisinin "bir iki ay içinde sağlık turizminde lansman yapılacağını duyurmasının ardından aralarında kendisinin kurduğu Medipol Üniversitesinin de olduğu 21 vakıf üniversitesine sağlık turizmi yetki belgesi verildiği" iddialarının yer aldığını aktaran Bakan Koca, "Şahsıma ve Bakanlığıma yönelik son dönemde başlatılan sistemli kampanyanın parçası olan bu haber de öncekiler gibi tamamen anlamsız, tutarsız, akıl dışı ve maksatlıdır. Öncelikle şunun altını çizerek ifade etmek isterim ki tezviratla mücadele etmek zor da olsa memleket için hayırlı işlere imza atmaktan vazgeçmeyecek, hedeflerimizden dönmeyeceğiz. Aslı astarı olmayan söylentilerden ve hesaplı iftiralardan sözde haber üretenler, hem en temel basın ilkelerini hiçe saymakta hem de bilerek ya da bilmeyerek belirli odakların çıkarlarına alet olmaktadırlar" ifadelerini kullandı.



Bakan Koca, haberde yer alan iddialara yönelik olarak şu ifadeleri kaydetti:



"Söz konusu Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik benim bakanlığımdan çok önce, 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda yönetmelikte zikredilen asgari hizmet sunum standartlarını haiz 70 aracı kuruluş, 105 kamu sağlık tesisi, 23 kamu üniversite hastanesi, 21 vakıf üniversite hastanesi, 560 özel sağlık tesisi olmak üzere toplam 779 kuruluş 'Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' almaya hak kazanmıştır. Bakanlığımdan önce 11/05/2018 tarihinde bu belgeyi alan 779 kuruluştan bir tanesi de Medipol Mega Hastanesidir. Sağlık turizminin geliştirilmesi yönünde atacağımız her adımda standartlara uyan her kurumun bu belgeyi alma hakkı vardır. Bu belge, aracı kurumlarımızın ve sağlık kuruluşlarımızın standartlarını yükseltmek yönünde motive edici bir amaç taşımaktadır, kurum ve kuruluşlara herhangi bir maddi teşvik ya da menfaat sağlamamaktadır."



Koca, ayrıca Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda bir ivme yakaladığını ve bu ivmeyi daha büyük hedeflere ulaştırma yönünde çaba ve destekleri fazlasıyla hak ettiğini belirterek, "Biz de tüm gücümüzle bunu yapıyoruz ve engel tanımadan bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Son olarak belirtmek isterim ki ülkemizin yararına olan işleri engelleme gayretiyle tereddüt etmeksizin yalana ve iftiraya başvuranlar, en hafif tabirle üstüne bastıkları toprağa vefasızlık etmektedirler" dedi. - ANKARA