Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne uyarı (2) - Son Dakika

Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne uyarı (2)
21.11.2020 14:54
GENÇLERİ DE UYARDISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, 13.00-16.00 saatleri arası sokağa çıkacak gençleri uyardı.
GENÇLERİ DE UYARDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, 13.00-16.00 saatleri arası sokağa çıkacak gençleri uyardı. Bakan Koca, "Sevgili gençler. 13.00-16.00 arası evde kalmak yerine, çıkmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu hepimiz için daha iyi. (Gençler mesajı aldı. Biz yine de telefon edip, hatırlatalım.)" dedi.
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz Ibrahimovic yıllar sonra itiraf etti: Mihajlovic için Bologna'da bedava oynardı Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim Sokağa çıkma yasağını yanlış anlayan Osmaniyeli sanayi esnafı iş yerlerini 10.00'dan sonra açtı Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Yaşlı adam, apartman boşluğunda boğazı kesilmiş halde bulundu Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Domuz bağıyla vahişçe öldürülmüştü! Yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı