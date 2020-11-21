Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne uyarı (2) - Son Dakika

GENÇLERİ DE UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, 13.00-16.00 saatleri arası sokağa çıkacak gençleri uyardı. Bakan Koca, "Sevgili gençler. 13.00-16.00 arası evde kalmak yerine, çıkmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu hepimiz için daha iyi. (Gençler mesajı aldı. Biz yine de telefon edip, hatırlatalım.)" dedi.