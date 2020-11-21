Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne uyarı (3) - Son Dakika

'AĞIR HASTA SAYISI 4 AYDA 8 KAT ARTTI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, mecburiyet yoksa dışarıya çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5 binin üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" dedi.