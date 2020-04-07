Bakan Koca'dan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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Bakan Koca'dan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajı Açıklaması
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'ne ilişkin, "Birleşmiş Milletlerin 1945'te aldığı bir kararla başlayan bu kutlama, ilk kez bu yaygınlıkta bir sağlık sorununa denk geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'ne ilişkin, "Birleşmiş Milletlerin 1945'te aldığı bir kararla başlayan bu kutlama, ilk kez bu yaygınlıkta bir sağlık sorununa denk geldi. İnsanlığın bu zorluğu aşacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Koca, Twitter hesabından, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Dünya Sağlık Günü'nün Birleşmiş Milletlerin 1945'te aldığı bir kararla kutlanmaya başlandığını belirten Koca, "Bu kutlama, ilk kez bu yaygınlıkta bir sağlık sorununa denk geldi. İnsanlığın bu zorluğu aşacağına inanıyoruz. Sağlığınıza dikkat edin. Gelecek yıl bugün, her şey şimdikinden çok farklı olsun." çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:42 Kaynak: AA
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