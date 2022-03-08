Son dakika haber: Bakan Koca'dan '8 Mart' videosu - Son Dakika
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Son dakika haber: Bakan Koca'dan '8 Mart' videosu

08.03.2022 20:01

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ambulans şoförlüğü yapan kadın 112 Acil Servis personelinin videosunu paylaşarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ambulans şoförlüğü yapan kadın 112 Acil Servis personelinin videosunu paylaşarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından ambulans şoförlüğü yapan kadın 112 Acil Servis personelinin videosunu paylaştı. Videoda, Yenikent'ten Ankara Şehir Hastanesi'ne hasta taşıyan 112 çalışanının, çağrı merkezine telsizden anons yapması yansıdı. Bakan Koca, paylaştığı videonun açıklamasında ise "Zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar. İyi ki varsınız" dedi. (DHA)

Son dakika haber: Bakan Koca'dan '8 Mart' videosu
Son dakika haber: Bakan Koca'dan '8 Mart' videosu
Son dakika haber: Bakan Koca'dan '8 Mart' videosu

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Fahrettin Koca, Ambulans, Mart, 112, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Koca'dan '8 Mart' videosu - Son Dakika


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