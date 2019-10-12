Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan A Milli Takım'a tebrik
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Bakan Koca'dan A Milli Takım'a tebrik

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Koca'dan A Milli Takım'a tebrik, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Koca, Twitter hesabından #Euro2020Yolunda etiketiyle paylaştığı kutlama mesajında, "Arnavutluk'tan alınan değerli 3 puanla liderliğini sürdüren Türkiye A Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, Fransa maçında da galibiyet alarak 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyeceklerine gönülden inanıyorum." ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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