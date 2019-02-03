Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan Ampute Futbol Milli Takımı'nın Kaptanı Çakmak'a Başsağlığı Telefonu

Bakan Koca'dan Ampute Futbol Milli Takımı'nın Kaptanı Çakmak'a Başsağlığı Telefonu

25 dakika önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen annesi Sultan Çakmak'ı kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Bakan Koca'dan Ampute Futbol Milli Takımı'nın Kaptanı Çakmak'a Başsağlığı Telefonu, System.String[]
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen annesi Sultan Çakmak'ı kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak, taziyelerini iletti. Bakan Koca, Tokat Devlet Hastanesi'nin başhekimiyle de görüşüp, tedavisi sürdürülen baba Ömer Çakmak'ın sağlık durumuyla ilgili de bilgi aldı.

Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan anne- babası, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Anne Sultan Çakmak, hayatını kaybederken, baba Ömer Çakmak ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nin yoğun bakımında tedaviye alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osman Çakmak'ı telefonla arayarak, başsağlığı diledi. Milli sporcuya sabır dileyen ve acısını paylaştıklarını kaydeden Bakan Koca, baba Ömer Çakmak'ın tedavisini ise yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Koca, Osman Çakmak'a, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu, kan gazlarının düzeldiğini, şuurunun açılmaya başladığını ve solunum cihazından ayrılmış olduğunu söyleyerek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:18 Kaynak: DHA

Osman Çakmak, Futbol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu

Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması Son Dakika! Genç Kızı Ormanlık Alanda Darp Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 17:43:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan Ampute Futbol Milli Takımı'nın Kaptanı Çakmak'a Başsağlığı Telefonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]