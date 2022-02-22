Bakan Koca:  Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek - Son Dakika
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Bakan Koca:  Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek

22.02.2022 23:32
Bakan Koca:  Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca; Ankara'da bir sağlık çalışanına yapılan saldırı sonrası "Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca; Ankara'da bir sağlık çalışanına yapılan saldırı sonrası "Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" dedi.

Bakan Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanının şiddete maruz kalması üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" ifadelerini kaydetti.


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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fahrettin Koca, Twitter, Ankara, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca:  Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek - Son Dakika


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