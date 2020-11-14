Bakan Koca'dan Ankara'da sağlıkçılara saldıranlara sert tepki - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınlarının şiddetine ilişkin, "Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ankara Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınlarının şiddetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay/İHA)