Bakan Koca'dan Ankara'daki olayla ilgili açıklama: "Şiddetin ihtimali bile olmamalı" - Son Dakika

Bakan Koca'dan Ankara'daki olayla ilgili açıklama: "Şiddetin ihtimali bile olmamalı"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde meydana gelen olayla ilgili,

"Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana gelen olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "Keçiören EAH Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!" İfadelerini kullandı.