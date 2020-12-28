Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak - Son Dakika

Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak

28.12.2020 00:17
Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların zorunlu olmayacağını belirterek, "Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların zorunlu olmayacağını belirterek, "Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı geliştirilen aşılarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Eski açıklamalarından birini alıntılayarak açıklama yapan Bakan Koca, "Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" dedi.


Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak

Fahrettin Koca, Twitter, Bakan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak - Son Dakika


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