Bakan Koca'dan aşı dolandırıcılığına ilişkin uyarı - Son Dakika

Bakan Koca'dan aşı dolandırıcılığına ilişkin uyarı
17.02.2021 23:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs aşısında öncelik yapacağını iddia ederek para talep eden dolandırıcılar konusunda uyararak, "Ülkemizde aşı öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs aşısında öncelik yapacağını iddia ederek para talep eden dolandırıcılar konusunda uyararak, "Ülkemizde aşı öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşıda öncelik hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında uyardı. Koca, "Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Son Dakika CHP'li belediye başkanı, AK Partili ismin izinden gidiyor! O da öğrenciler için makam aracını satışa çıkardı Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek Ünlü yıldız Paris Hilton, Carter Reum ile nişanlandı Karda poşetle kayan 3 genç elektrik direğine çarparak yola savruldu! O anlar kamerada Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti