Bakan Koca'dan aşı gönüllülerine teşekkür mesajı - Son Dakika

Bakan Koca'dan aşı gönüllülerine teşekkür mesajı

20.11.2020 23:18
Bakan Koca'dan aşı gönüllülerine teşekkür mesajı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de geliştirilen aşı ile ilgili gönüllü aradıklarını duyurduktan sonra başvuran 20 bin kişiye teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de geliştirilen aşı ile ilgili gönüllü aradıklarını duyurduktan sonra başvuran 20 bin kişiye teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde Faz-3 çalışmalarına 15 Eylülde başlanan, Çin'de geliştirilmiş Covid-19 aşısı, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan aşı gönüllülerine teşekkür mesajı - Son Dakika


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