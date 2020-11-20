Bakan Koca'dan aşı gönüllülerine teşekkür mesajı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de geliştirilen aşı ile ilgili gönüllü aradıklarını duyurduktan sonra başvuran 20 bin kişiye teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde Faz-3 çalışmalarına 15 Eylülde başlanan, Çin'de geliştirilmiş Covid-19 aşısı, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür" ifadelerini kullandı. - ANKARA