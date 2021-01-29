Bakan Koca'dan aşı müjdesi! 3,5 milyon dozluk sevkiyat yola çıktı - Son Dakika

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den ilk etapta 3 milyon dozluk aşı alırken, aşı uygulaması test aşamasından sonra başlamıştı. Ülkemizde aşılama süreci oldukça hızlı giderken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'den 10 milyon dozluk yeni bir sevkiyat yapılacağını belirtilmişti.

İLK SEVKİYATTA 6,5 MİLYON DOZ AŞI GELDİ

Bu sevkiyatın 6,5 milyon dozluk ilk bölümü geçen günlerde Türkiye'ye geldi. Aşılar incelemeye alınırken, herhangi bir sorun çıkmazsa 14 günlük test sürecinden sonra kullanılmaya başlanacak.

2'nci sevkiyatın 3,5 milyon dozluk ikinci bölümünün ne zaman ülkeye geleceği merak konusu olurken, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu.

"BU SABAH İTİBARİYLE İKİNCİ BÖLÜMÜ ÜLKEMİZE ULAŞMIŞ OLACAK"

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek" dedi.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

Ülkemizde şimdiye kadar toplamda 1 milyon 698 bin 64 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.