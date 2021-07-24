Son dakika: Bakan Koca'dan 'aşı' ve 'tedbir' çağrısı - Son Dakika

Bakan Koca'dan 'aşı' ve 'tedbir' çağrısı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün 12 bin 381 olarak tespit edilen vaka sayısı üzerinden aşı ve tedbir çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 12 bin 381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,