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Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı - Son Dakika

Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı

19.09.2021 23:30
Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı, System.String[]

Yaklaşık 1,5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele bütün hızıyla sürerken Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili sevindiren bir açıklama geldi. Bakan Koca, "KOVİD-19'A karşı tek renk Türkiye! Sarı risk kategorisinde 10 ilimiz kaldı. İlk doz aşı oranlarımızı yükseltip, 81 il, bütün ülke, Mavide buluşalım" dedi.

Koronavirüsle mücadelede çok önemli yol kat edilen şu günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da sevindiren bir paylaşım geldi.

"10 İLİMİZ KALDI"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KOVİD-19'A karşı tek renk Türkiye! Sarı risk kategorisinde 10 ilimiz kaldı. İlk doz aşı oranlarımızı yükseltip, 81 il, bütün ülke, Mavide buluşalım. Mavi, toplum bağışıklığı için ilk doz hazırlığının büyük oranda tamamlanması demek!" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84.86 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 84.86 oldu . 2. doz ortalaması yüzde 67.70 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 105milyon 110 bin 950'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 41 MİLYON 902 BİN 917 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 672 bin 498 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 42 milyon 24 bin 517 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 808 bin 485 kişiye aşı yapıldı.

Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı

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Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı - Son Dakika
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