Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek
Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek - Son Dakika

Bakan Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asitli saldırı sonucu yüzü yanan Berfin Özek'in tedavi sürecini yakından takip ettiklerini bildirdi.

Bakan Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asitli saldırı sonucu yüzü yanan Berfin Özek'in tedavi sürecini yakından takip ettiklerini bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'ın İskenderun ilçesinde asitli saldırı sonucu yüzü yanan ve ölümden dönen Berfin Özek'in tedavisi sürecini yakından takip ettiklerini belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Yalnızca tedavisinde değil, hukuk mücadelesinde de Berfin'in yanında duracağız. Temennimiz saldırganın en ağır cezaya çarptırılmasıdır."

fahrettin koca, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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