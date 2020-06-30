Bakan Koca'dan 'asker uğurlama' uyarısı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamalarına ilişkin, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, koronavirüs tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamalarına dikkat çekerek, uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.