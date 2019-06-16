Bakan Koca'dan babalar günü mesajı
2 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babalar günü dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babalar günü dolayısıyla resmi Twitter
hesabından bir paylaşımda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımda, "Varlıklarıyla bizlere güç ve ilham veren, hayatımızın her alanında yanımızda olan babalarımızın Babalar Günü
'nü kutluyor, sağlık ve huzur dolu ömür diliyorum" ifadesini kullanıldı.
(Neşra Durmaz/İHA)
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