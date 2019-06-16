Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan babalar günü mesajı
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Bakan Koca'dan babalar günü mesajı

2 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babalar günü dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca'dan babalar günü mesajı, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babalar günü dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımda, "Varlıklarıyla bizlere güç ve ilham veren, hayatımızın her alanında yanımızda olan babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, sağlık ve huzur dolu ömür diliyorum" ifadesini kullanıldı.
(Neşra Durmaz/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
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