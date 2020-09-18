Bakan Koca'dan 'babayiğit'lere koronavirüs mesajı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara koronavirüs uyarısında bulunarak, "Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçimizdeki en babayiğit kişi için: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. 'Bana bir şey olmaz' diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var" ifadesini kullandı.