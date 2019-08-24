Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan "balık pulu" hastalarına müjde
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Bakan Koca'dan "balık pulu" hastalarına müjde

19 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halk arasında balık pulu olarak bilinen iktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtiklerini, yerli muadil ilacın eylül ayının ilk haftası piyasaya verileceğini bildirdi.

Bakan Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halk arasında balık pulu olarak bilinen iktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtiklerini, yerli muadil ilacın eylül ayının ilk haftası piyasaya verileceğini bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan asitretin etken maddeli ilacın firmanın üretimi durdurması nedeniyle yaklaşık üç aydır piyasada bulunamadığını kaydetti.

Yabancı menşeli üretici firmanın artık bu ilacı üretmeyeceğini, piyasaya vermeyeceğini beyan ettiğini aktaran Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle, halk arasında balık pulu olarak bilinen iktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan bu ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtik. İlacı kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına temmuz ayında ilacın tam muadili için yerli bir firmaya ruhsat verdik. Yerli muadil ilaç, eylül ayının ilk haftası piyasaya verilecektir. Ayrıca, genetik geçişli olması sebebiyle Manisa Turgutlu'da daha sık görülen bu hastalıktan mustarip vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına ilgili firmayla görüşerek, ilk üretimin bölgeye sevkini temin edeceğiz."

Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:22 Kaynak: AA
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