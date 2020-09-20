Bakan Koca'dan Başkan Yavaş'a cevap - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a cevap vererek, "Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Testi pozitif çıkan kişileri evine araçla bırakıyoruz. Temaslıların taramasını 15 saat içinde yapıyoruz. İzole edilen taşıyıcıyı arıyor, semptom gelişmişse 112 Acille hastaneye getiriyoruz. Bu sistem tüm illerde uygulanıyor. Dünyada böyle bir uygulama söz konusu değil" şeklindeki paylaşımını retweetledi.

Başkan Yavaş mesajında ise, "Sayın Bakanım. Covid-19'a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların Belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz" dedi.BAKAN KOCA'DAN CEVAP

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Başkan Yavaş'ın açıklaması üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Bakan Koca, şunları kaydetti: "Sayın Yavaş, teşekkür ederim. Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün."

ANKARA, -