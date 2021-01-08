Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama - Son Dakika

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama

08.01.2021 08:07
Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra Acil Kullanım Onayı vererek aşı uygulama programına başlayacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra Acil Kullanım Onayı vererek aşı uygulama programına başlayacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021 yılının ilk Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. Koca toplantının ana gündem konusunun aşı olduğunu bildirdi. Bugün itibariyle 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümünü depolarımıza teslim alındığının bilgisini veren Koca, "Ayrıca mRNA temelli aşı için de bugün yine bir görüşme yaparak yeni tedarik planını gözden geçirdik. 4.5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşmamız imzalandı. Tedarik planı ile ilgili detaylar netleştikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

Koca, adenövirüs temelli Rusya ve İngiltere'de geliştirilen aşılar için de görüşmelerin devam ettiğini aktaran Koca, "Aşılama programına ilk olarak başlayacağımız inaktif aşı için bazı bilgileri açıklamak isterim. Bildiğiniz üzere bu aşının klinik çalışması ülkemizde yürümektedir. Aşılama programına başlayabilmek için aşı ile ilgili çalışmayı yürüten bilim insanlarımızdan ara sonuçları talep etmiştik. Gelen ara sonuçlara göre aşının yeterince güvenli ve etkili olduğunu anlamış olduk ve Acil Kullanım Onayı için süreci başlattık. Şu anda teslim edilen aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir. Klinik araştırma safhasında ara sonuçları talep edip aşının güvenli olduğunu gördükten sonra araştırmayı yürüten bilim insanlarımıza artık yeni gönüllü kabul etmemeleri bildirildi. Aşının güvenli olduğu anlaşıldıktan sonra yeni gönüllü almaya devam etmemek gerekmektedir. Şu ana kadar 10.000'in üzerinde gönüllüye 17.700 doz aşı uygulanmış ve sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir. İnaktif aşının menşei ülkede uzun zamandır Acil Kullanım Onayı bulunmaktadır. Acil Kullanım Onayı verilirken çalışma ile ilgili en güncel veriler incelenecektir" ifadelerine yer verdi.

Aşı çalışmasının devam ettiği bir diğer ülke olan Endonezya ile iletişimlerinin sürekli olarak devam ettiğinin bilgisini veren Koca, "Karşılıklı bilgi paylaşımı düzenli olarak sağlanmaktadır. Endonezya'da aşılama takviminin 13 Ocak'ta başlayacağı öğrenilmiştir. Çalışmanın devam ettiği Brezilya'da ise bugün sonuçlar açıklanmış ve aşının hafif vakalarda %78, orta ve ağır vakalarda %100 etkili olduğu açıklanmıştır. Brezilya'da yürütülen çalışma sadece virüse en çok maruz kalan grup olan sağlık çalışanlarında yapılmıştır. Karşılıklı bilgi paylaşımımız devam edecektir" dedi.

"60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni gelen verilerin değerlendirmesi ile bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır"

Bilim Kurulunda 60 yaş üzeri kişilerin inaktif aşı ile aşılanması durumunun da değerlendirildiğini ifade eden Koca, "Faz III deneylerinin 60 yaş üzeri kişilerde yürütülmediği için aşılamanın uygun olup olmayacağı ile ilgili yapılan değerlendirmede Faz I ve Faz II'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni gelen verilerin değerlendirmesi ile bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda Acil Kullanım Onayı'nı takiben yaşlılarımız ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedeflenmektedir. Bu süreçte aşıların tedarik planına uygun şekilde peyderpey ülkemize ulaşmasını bekliyoruz. Program dahilinde aşı teslim alındıkça Bilim Kurulumuzun belirlediği risk sıralamasına göre vatandaşlarımızı aşılayacağız" açıklamasında bulundu.

8" İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikinci doz aşılama için benzer şekilde randevu alabileceklerdir"

Aşı lojistik planlaması, başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere bütün hastanelerimizi de kapsayan yaygın aşı merkezlerinin organizasyonu yapıldığının bilgisini veren Koca, " Tüm sürecin dijital olarak takip edilmesini sağlayacak uygulamalar ve risk öncelikli kurumlara ait veri tabanlarının oluşturulması çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Vatandaşlarımızın randevu alma süreçleri ve aşıya erişim yollarını öğrenebilecekleri, aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri web sayfamız önümüzdeki günlerde devreye girecektir. Vatandaşlarımız ait oldukları sosyal ve demografik grupların sırasını web sayfasından takip edebilecektir. Kendilerine aşı tahsisi bilgisine e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır. Aşı iki doz olarak uygulanacaktır. İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikinci doz aşılama için benzer şekilde randevu alabileceklerdir" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Fahrettin Koca, İngiltere, Rusya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama - Son Dakika


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