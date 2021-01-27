Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalar - Son Dakika

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalar

27.01.2021 22:02
Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalar, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamaya başlayacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamaya başlayacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Koca, alınan tedbirle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandığını bildirdi. Bütün çabalara rağmen bu düşüşün yavaşladığını vurgulayan Koca, "5 bin-7 bin arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır" açıklamasında bulundu.

Salgının dünyadaki birinci yılını tamamladığı günlerde salgına karşı umutla beklenen mücadele gücü olan aşının uygulanabilir hale geldiğini hatırlatan Koca, "30 Aralık'ta ülkemize gelen ilk parti olan 3 milyon doz aşının gerekli kontrollerinin tamamlanması ile 13 Ocak günü 'Acil Kullanım Onayı' verilerek yaygın aşılama dönemini başlatmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız aşı kampanyasını başlatmak için bizzat Ankara Şehir Hastanemize gelerek ilk doz aşısını yaptırdı. Kendilerine hem tüm vatandaşlarımızın aşılanması adına yaptığımız çalışmalara verdiği destek hem de bu konuda da gösterdiği önderlik için minnettarız" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN AŞILANMASI SAVAŞA HAZIRLANAN ASKERLERİMİZİN SİLAHLANMASI İLE EŞDEĞERDİR"

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun önerileri ile hazırlanan aşı programına göre öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlandığını hatırlattı. Koca, "Sağlık çalışanlarımızın aşılanması savaşa hazırlanan askerlerimizin silahlanması ile eşdeğerdir. Mücadelenin en ön safında bulunan neferlerimiz daha güvenli bir alana yaklaşmışlardır" dedi.

"KADEMELİ OLARAK 90 YAŞ VE 85 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNDE AŞI OLDULAR"

Sağlık çalışanlara takiben engelli, yaşlı bakım evleri ile huzurevlerinde yaşayan vatandaşların yerlerinde aşılamaları tamamlandığını belirten Bakan Koca, "Koruma sorumluluğu üzerimizde en çok bulunan bu grup öncelikle aşılanmış oldu. Kademeli olarak 90 yaş ve 85 yaş üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı oldular. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamaları evlerinde gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.

"YARIN SABAHTAN İTİBAREN YENİ BİR ADIMA GEÇEREK 75 YAŞ ÜZERİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZI SAĞLIK KURULUŞLARINDA AŞILAMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Pazartesi günü 80 yaş üzerindeki vatandaşların sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlandığını vurgulayan Koca, "Yarın sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız. Yarından itibaren 75 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler" dedi.

Bakan Koca, Türkiye'de aşı programında kullanılan inaktif aşının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon dozluk bölümünün hafta başında getirildiğini hatırlattı. Koca gerekli testlerin tamamlanmasından sonra aşıların kullanıma sunulacağının müjdesini verdi.

"GÜNEY AFRİKA'DA BİLDİRİLEN MUTASYONLU VİRÜSÜN DAHA ÖLÜMCÜL OLDUĞU İDDİA EDİLMEKTEDİR"

Virüsün dünyadaki seyri gerek merkez ve taşra teşkilatımız tarafından gerekse Bilim Kurulumuzca düzenli olarak takip edildiğini belirten Koca şu ifadelere yer verdi:

"Bildirilen mutasyonlar üzerine İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'yla olan uçuşlar durdurulmuştu. Brezilya ile olan uçuşlar da buna eklendi. Özellikle Güney Afrika'da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğu iddia edilmektedir. Mutant virüsün görüldüğü yerler karantina altına alınmaktadır. Ülkeler yeniden sınırlarını kapatmaya başlamıştır. Bu durum tedbirleri elden bırakmamamız konusunda bize önemli bir hatırlatıcı olmuştur."

Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabilecek dalgalanmalara yol açabileceğinin uyarısında bulunan Koca, "Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır" dedi.

(iha)

Fahrettin Koca, Güney Afrika, Aralık, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalar - Son Dakika


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