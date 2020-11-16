Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından alınan kararlar hakkında yazılır bir açıklama yaptı. Koca, dünyada 11 aydır korona virüs salgınıyla mücadele edildiği vurgulayarak, "Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibarıyla dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı. Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı" ifadelerine yer verdi.

Koca, son dönemde Türkiye'de genel bir artış eğiliminin mevcut olduğuna dikkat çekerek, birçok il üzerinde özel olarak durduklarını aktardı. Koca, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık" açıklamasında bulundu.

Kış aylarının gelişi nedeniyle insanların daha yoğun kapalı alanlarda bulunduğunu belirten Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı."

Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabasının yeterli olmadığını aktaran Koca, "Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, korona virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)