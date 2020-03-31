Son Dakika › Sağlık › Bakan Koca'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Bakan Koca'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek çağrısı Açıklaması
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin." çağrısı yaptı.
Koca, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.
Bağış yapılacak banka hesap numaralarını da paylaşan Koca, mesajında, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:42 Kaynak: AA
Son Dakika Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek