Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı - Son Dakika

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Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 şehrin önemli toplanma alanlarındaki boşluklarını gösteren bir video paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 şehrin önemli toplanma alanlarındaki boşluklarını gösteren bir video paylaştı.
Bakan Koca, 18 il ve 1 ilçenin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaştı. Videonun sonunda alkış sesleriyle beraber "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:02 Kaynak: İHA
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