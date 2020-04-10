Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı - Son Dakika

Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 şehrin önemli toplanma alanlarındaki boşluklarını gösteren bir video paylaştı.

Bakan Koca, 18 il ve 1 ilçenin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaştı. Videonun sonunda alkış sesleriyle beraber "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verildi.