Bakan Koca'dan Büşra hemşireye destek (2) - Son Dakika

Bakan Koca'dan Büşra hemşireye destek (2)
SUÇ DUYURUSUAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden aşure istediği için sosyal medya kullanıcısı tarafından tehdit edilen 'Büşra hemşire'ye destek veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajını Twitter'dan paylaşarak, "Sayın Bakanım hassasiyetiniz için çok teşekkürler" dedi.
SUÇ DUYURUSU
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden aşure istediği için sosyal medya kullanıcısı tarafından tehdit edilen 'Büşra hemşire'ye destek veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajını Twitter'dan paylaşarak, "Sayın Bakanım hassasiyetiniz için çok teşekkürler" dedi. Yavaş, Twitter'dan yaptığı ikinci açıklamada ise, "İyi niyetle bizden talepte bulunan kızımız Büşra'ya hakaret eden kişiler hakkında hem şahsım hem de Büşra adına Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" ifadesini kullandı.
ANKARA, -
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