Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan, CHP'li vekilin ailesine başsağlığı
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Koca'dan, CHP'li vekilin ailesine başsağlığı

25 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından yayınlamış olduğu mesajla, hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Koca'dan, CHP'li vekilin ailesine başsağlığı, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından yayınlamış olduğu mesajla, hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Koca mesajında, "Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:26 Kaynak: İHA
Milletvekili, Denizli, Kazım Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı Adana'da yürekler ağza geldi! 5 yaşındaki oğlu kurtardı Generallere "Eşek" diyen gazeteci konuştu: Kimleri kast ettiğimiz açık değil mi?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 10:51:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan, CHP'li vekilin ailesine başsağlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]