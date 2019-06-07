Bakan Koca'dan, CHP'li vekilin ailesine başsağlığı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından yayınlamış olduğu mesajla, hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:26 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından yayınlamış olduğu mesajla, hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan
'ın ailesine başsağlığı diledi.
Bakan Koca mesajında, "Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
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