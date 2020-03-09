Bakan Koca'dan 'Covid-19' bilgilendirmesi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan 'Covid-19' bilgilendirmesi (2) - Son Dakika

Bakan Koca'dan 'Covid-19' bilgilendirmesi (2)

55 dakika önce

Bakan Koca'dan 'Covid-19' bilgilendirmesi (2)YURT DIŞI DÖNÜŞLERİ İÇİN 14 GÜN KURALISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgını için alınan tedbirler kapsamında, yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralını açıkladı.

Bakan Koca'dan 'Covid-19' bilgilendirmesi (2), System.String[]

Bakan Koca'dan 'Covid-19' bilgilendirmesi (2)

YURT DIŞI DÖNÜŞLERİ İÇİN 14 GÜN KURALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgını için alınan tedbirler kapsamında, yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı kural şu şekilde:  "Yurt dışından son 14 gün içinde dönenler, buradaki ilk 14 günlerini evlerinde geçirmelidir. Bulunulan ortam sık sık havalandırılmalıdır. Mümkün olan en az kişiyle temas kurulmalıdır. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurulmamalıdır. Eller normal sabunla sık sık yıkanmalıdır. Evden çıkılacaksa mutlaka maske takılmalıdır. Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Rapor almak gerekiyorsa sağlık kuruluşları yetkilidir."

Haber: ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:57 Kaynak: DHA
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