Bakan Koca'dan 'Covid-19' bilgillendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan 'Covid-19' bilgillendirmesi - Son Dakika

Bakan Koca'dan 'Covid-19' bilgillendirmesi

7 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 (yeni koronavirüs) salgınıyla ilgili son güncel verilerini paylaştı.

Bakan Koca'dan 'Covid-19' bilgillendirmesi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 (yeni koronavirüs) salgınıyla ilgili son güncel verilerini paylaştı. 104 ülkeye yayılan salgının sıkı önlemler nedeniyle Türkiye'de görülmediğini belirten Bakan Koca, yurt dışından gelenlerin kurallara uyması gerektiğine işaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "104 ülke, tanı konmuş toplam 109 bin 405 hasta, 3689 ölüm:  Dünya Sağlık Örgütü'nün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. Türkiye, sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı" dedi.

Haber:  ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Esed Rejimi, İdlib'de ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdi Avrupa'da koronavirüs kabusu büyüyor! İtalya ve Fransa'da ölü sayısı yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 07:17:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca'dan 'Covid-19' bilgillendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]