Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı - Son Dakika

Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı

Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" dedi.

Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" dedi. Koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli iller dışında diğer kentlerde, cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" mesajını paylaştı. ANKARA,



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