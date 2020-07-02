Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüs ile yaşam mücadelesi veren hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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