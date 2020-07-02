Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı (2)- Yeniden - Son Dakika

Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı (2)- Yeniden

Sayın Yaz İşleri Müdürlerinin dikkatine'Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı' başlıklı haberimiz, kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden servis ediyoruz.

Sayın Yaz İşleri Müdürlerinin dikkatine

'Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı' başlıklı haberimiz, kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden servis ediyoruz.DHA

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YENİDEN

Fatih POYRAZ/ANKARA, - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten yaşamını yitiren hemşire Dilek Akçabelen'i, ölümünün 1'inci ayında Twitter'dan yaptığı paylaşım ile andı.

Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan ve koronavirüse yakalanınca 34 haftalık bebeği sezaryanla alınan Dilek Akçabelen, geçen 1 Haziran'da yaşamını yitirdi. Bakan Koca, ölümünün 1'inci ayında Dilek hemşireyi unutmadı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dilek Hemşire 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.


Akçabelen, Twitter, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 22:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı (2)- Yeniden - Son Dakika
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