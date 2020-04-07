Bakan Koca'dan 'Dünya Sağlık Günü' mesajı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nün ilk kez bu kadar yaygın bir sağlık sorununa denk geldiğini belirterek, "Sağlığınıza dikkat edin. Gelecek yıl bugün, her şey şimdikinden çok farklı olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü, Birleşmiş Milletler'in 1945'te aldığı bir kararla başlayan bu kutlama, ilk kez bu yaygınlıkta bir sağlık sorununa denk geldi. İnsanlığın bu zorluğu aşacağına inanıyoruz. Sağlığınıza dikkat edin. Gelecek yıl bugün, her şey şimdikinden çok farklı olsun" ifadelerini kullandı.