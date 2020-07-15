BAKAN KOCA'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM - Son Dakika

istanbul DHASağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait bir hastanenin güvenlik kamerası görüntüsünü paylaştı. Koca, '15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz' ifadesini kullandı. Görüntülerde elinde sedye üzerindeki yaralının emindeki bayrağı bırakmadığı görülüyor.