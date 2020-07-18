Bakan Koca'dan Erzurumspor taraftarına "Kutlamalarda Kovid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı - Son Dakika

Koca paylaşımında, kalabalık halinde bir araya gelen mavi-beyazlı taraftarların görüntülerine de yer verdi.

Paylaşımında Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerine işaret eden Koca, "Erzurumspor koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un taraftarlarının kutlamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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