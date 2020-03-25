Bakan Koca'dan, Fazıl Say'a destek teşekkürü - Son Dakika

Bakan Koca'dan, Fazıl Say'a destek teşekkürü
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına verdiği destek için besteci Fazıl Say'a teşekkür etti.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına verdiği destek için besteci Fazıl Say'a teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya çapındaki bestecimiz Fazıl Say, 'Hayat Eve Sığar' diyor. Kampanyamıza katıldığı için kendisine teşekkür ediyorum. Müziğin olduğu her yerde hayat güzeldir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:44 Kaynak: DHA
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