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Bakan Koca'dan "Filenin Sultanları"na tebrik

34 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Koca, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak bizlere bu gururu yaşatan Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

voleybol, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:48 Kaynak: AA
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