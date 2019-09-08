Bakan Koca'dan "Filenin Sultanları"na tebrik
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:48 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Koca, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak bizlere bu gururu yaşatan Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.
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