Bakan Koca'dan flaş açıklama - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden dün geceden itibaren dönen yolcular Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığı ile ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım."

(İHA)