Bakan Koca'dan flaş açıklama - Son Dakika

Bakan Koca'dan flaş açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden dün geceden itibaren dönen yolcular Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığı ile ayrı odalara yerleştirilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:30 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden dün geceden itibaren dönen yolcular Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığı ile ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım."
(İHA)
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