Bakan Koca'dan flaş açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan flaş açıklama - Son Dakika

Bakan Koca'dan flaş açıklama

13 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden dün geceden itibaren dönen yolcular Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığı ile ayrı odalara yerleştirilmektedir.

Bakan Koca'dan flaş açıklama, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden dün geceden itibaren dönen yolcular Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığı ile ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım."

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:30 Kaynak: İHA
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