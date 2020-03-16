Bakan Koca'dan flaş

Bakan Koca, "Sosyal medya ve Whatsapp 'tan yayılan "gizli" belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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