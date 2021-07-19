Son dakika haber: Bakan Koca'dan futbol kulüplerine 'aşı' teşekkürü - Son Dakika

Bakan Koca, Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Taraftarlarına 'aşı olun' çağrısı yapan futbol kulüplerimize ve Kulüpler Birliğine teşekkür ediyorum. Aşımızı olalım ki, tribünlere tam kadro çıkalım" ifadesini kullandı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca , taraftarlarına 'aşı olun' çağrısı yapan futbol kulüpleri ve Kulüpler Birliği'ne teşekkür etti.

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