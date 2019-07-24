Bakan Koca'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımda, "Kamuoyunu bilgilendirmek ve haber alma hakkını sağlamak için gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan basın mensuplarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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