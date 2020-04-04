Bakan Koca'dan gençlere teşekkür - Son Dakika

Bakan Koca'dan gençlere teşekkür
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:00 Kaynak: İHA
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