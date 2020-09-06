Bakan Koca'dan, gençlere uyarı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan 100 kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençlerin olduğunu belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir ayda Koronavirüs'e yakalanan 100 kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.