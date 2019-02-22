Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan 'H3n2 Virüsü' Açıklaması: Bizim İçin Risk Oluşturmuyor (2)

Bakan Koca'dan 'H3n2 Virüsü' Açıklaması: Bizim İçin Risk Oluşturmuyor (2)

1 saat önce

'HASTALARI ZİYARET ETTİ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Mersin'de, Vali Ali İhsan Su, Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ve kalabalık bir heyetle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Bakan Koca'dan 'H3n2 Virüsü' Açıklaması: Bizim İçin Risk Oluşturmuyor (2), System.String[]
'HASTALARI ZİYARET ETTİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Mersin'de, Vali Ali İhsan Su, Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ve kalabalık bir heyetle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı ve hastane yönetimi tarafından karşılanan Koca, yatarak tedavi gören hastalara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Vatandaşlarla da sohbet eden Koca, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:22 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu: Kızdırdılar Beni, 200 Bine Çıkardım

Eski Bakan Fikret Ünlü'yü Son Yolculuğuna 5 Bin Kişi Uğurladı Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:32:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan 'H3n2 Virüsü' Açıklaması: Bizim İçin Risk Oluşturmuyor (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]